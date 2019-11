Alexandre Nardoni volta a cumprir pena no regime semiaberto

Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabella, poderá cumprir novamente a pena no regime semiaberto. A decisão foi dada por meio de uma habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O recurso foi concedido pelo ministro Ribeiro Dantas, do STJ, na última quarta-feira (30). “O paciente foi efetivamente submetido a exame criminológico, que lhe foi favorável, de forma que a alegação de que deveria ser submetido exame de “Rorschach” para aferir o requisito subjetivo, carece de razoabilidade”, diz trecho da decisão.

Segundo o G1, o detento continua na ala do regime fechado da P2 de Tremembé até a manhã desta terça-feira (5).

Vale lembrar que esta não é primeira vez que o recurso é concedido ao assassino. Alexandre Nardoni já ficou cerca de quatro meses no semiaberto até ter a progressão ao regime revogada pela Justiça a pedido do Ministério Público.

Ele havia obtido a progressão ao regime semiaberto em abril, após a Justiça considerar que ele tem bom comportamento na prisão. O detento pleiteava o regime mais brando desde setembro de 2018.

Relembre a condenação dos acusados

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella Nardoni. Ele está preso na P2 de Tremembé desde 2008. Também condenada pelo crime, a esposa de Alexandre, Anna Carolina Jatobá, está no regime semiaberto desde 2017.

Tanto Alexandre, quanto Anna Carolina, sempre negaram ter matado a criança, na época do crime, com cinco anos. Isabella morreu em março de 2008 após cair da janela do apartamento do pai, em São Paulo.

