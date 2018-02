O ator João Pedro Medeiros, 23 anos, divulgou em suas redes sociais o relato de uma agressão sofrida ligada à homofobia. Segundo seu relato, o crime aconteceu na segunda-feira (12) dentro do banheiro do shopping Pátio Higienópolis, localizado em área nobre da região central de São Paulo. O rapaz conta que estava lavando as mãos quando o agressor deu duas coronhadas em sua cabeça. “Ele gratuitamente disse que todos os viados vão morrer a partir desse”, escreveu.

As imagens publicadas em seu perfil no Facebook, mostra o corte profundo e sangramento provocados pela agressão. João Pedro precisou levar nove pontos no ferimento.

O caso foi registrado no 77º Distrito Policial, em Santa Cecília, que instaurou inquérito para apurar o crime. Os seguranças do centro comercial não conseguiram identificar o agressor, mas shopping garante, em nota, que está colaborando com as investigações e que encaminhou as imagens das câmeras de segurança para “as autoridades competentes”.

Leia a íntegra da nota:

“O Shopping Center Pátio Higienópolis reitera que não compactua com qualquer tipo de violência. O empreendimento esclarece que o cliente foi imediatamente atendido pela equipe de primeiros socorros e levado para o hospital. O shopping reforça ainda que já encaminhou as imagens para as autoridades competentes e segue colaborando para solução do caso”.