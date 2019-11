Piyawat Harikun, de 17 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (4) na frente do seu computador depois de passar dias na frente do equipamento.

Segundo o site Unilad, o adolescente era viciado em videogames e estava de férias da escola nesse período, o que gerou ainda mais tempo para alimentar a compulsão pelos jogos.

–

Os pais da vítima disseram que o jovem ficava acordado a noite toda jogando. Eles ainda afirmaram que o menino deixava as cortinas fechadas para diminuir a luz do ambiente enquanto jogava. Mesmo orientando o filho a parar de jogar, o menino seguia dentro do quarto.

Jaranwit, pai de Piyawat, encontrou o filho morto dentro do quarto, em Udon Thani, na Tailândia. “Eu chamei pelo nome dele e disse ‘acorde, acorde’, mas ele não respondeu. Vi que estava morto”, desabafou o pai do menino.

Junto com o corpo, os pais encontraram caixas de comida para viagem e uma garrafa de refrigerante. De acordo com os médicos, o adolescente sofreu um derrame cerebral.