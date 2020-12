Abib Maldaun, nutrólogo acusado de abuso sexual, é preso em SP

O nutrólogo nega as acusações e informou que se defenderia na Justiça. Abib foi preso próximo ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e sua prisão preventiva já havia sido decretada no início do mês. A defesa de Abib não se manifestou oficialmente sobre a decisão.

Com a prisão determinada, a juíza aceitou uma nova denúncia contra Maldaun, e o tornou réu pela segunda vez por crimes cometidos dentro do consultório.

Entenda o caso

O Ministério Público acusou o médico pelo crime de violação sexual mediante fraude. A denúncia foi apresentada à Justiça no começo do mês de novembro. Nela, 9 vítimas e 7 testemunham relatam abusos cometidos entre os anos de 1997 e 2020, dentro do consultório de Abib, em São Paulo.