A tocante história da mulher que escolheu ficar cega pela filha

"Esta é a Carla. Durante a gestação teve que fazer uma escolha, perder a visão ou a sua filha Vitória. Não teve dúvidas em manter a vida de sua filha. Por este motivo nunca conseguiu ver uma fotografia de sua pequena. Com o uso da tecnologia de impressão 3d, em parceria com a @ongavistarpiracicaba e auxílio da @marisimionatoo , criamos uma fotografia em relevo para presenteá-la nesta semana das mães. Esperamos que esse pequeno gesto possa se multiplicar." . A redação do Razões conversou com a Carla, que nos disse: ""Foi muito emocionante! Porque eu tô com ela todo dia, pegando nela, mas ver uma foto com as mãos é a primeira vez. Eu me emocionei muito, adorei a surpresa que fizeram pra mim na Semana das Mães!" Que história! Confiram todos os detalhes no nosso site. ⠀ crédito das fotos e vídeo: @loja3dcoisas