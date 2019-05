A espera acabou: cabeleireira famosa por meme consegue o divórcio

Cleusa Cruz, a cabeleireira de 51 anos que ficou famosa após seu depoimento sobre o divórcio ter viralizado na Internet, conseguiu, finalmente, se separar de seu marido. Depois de 25 anos de espera, Denilson Florência chegou ao cartório e assinou o divórcio na manha desta segunda-feira (20), em Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A história de Cleusa viralizou na web e está sendo acompanhada por todo o Brasil desde que a cabeleireira postou, nas redes sociais, seu drama, prometendo se mudar para a casa do ex-marido caso o divórcio não fosse assinado até o domingo (19). Ele viveu 25 anos com outra mulher, mas não se separava de Cleusa.

Preparada, a cabeleireira estava vestida toda de preto e foi de mala e cuia para o cartório. “Esse é o casamento que eu quero sepultar. Estou de preto, pois hoje é um dia fúnebre. Vinte cinco anos em dez minutos resolve”.

Sobre não ter aparecido na casa do ex no domingo, como havia prometido nos áudios que tomaram conta da Internet, ela reitera: “Não fui porque ele prometeu vir assinar. Se ele não tivesse vindo, sairia daqui direito para casa dele”, avisou Cleusa.

Fama repentina

Cleusa ficou conhecida em todo o país depois de sua história ganhar os internautas. O Brasil, desde então, acompanha a sua saga e torce pela cabeleireira.

“Essa é uma expectativa muito grande que mexeu com o Brasil e o mundo. Já estive aqui três vezes para assinar. Da outra vez saí daqui chorando. Espero que o Denilson venha e resolva isso, que será bom para mim e ele”, disse ela.

Depois de ter conseguido, finalmente, o divórcio assinado pelo ex-marido, Cleusa espera que coisas boas continuem acontecendo em sua vida.

“Muitas mulheres têm se identificado com a minha causa. Uma criança me ligou pedindo que eu pedisse ao pai dela para assinar o divórcio da mãe, que está triste. Eu estou inspirando várias mulheres. E hoje vou conseguir o meu. Eu serei a nova solteirinha”, brinca.

Na porta do cartório, várias pessoas aguardavam ansiosamente pela conquista da cabeleireira.

