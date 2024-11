10 funções secretas do WhatsApp que irão facilitar a sua rotina

O WhatsApp é o aplicativo de mensagem mais utilizado do Brasil e, apesar de muitos usuários conheceram as funcionalidades básicas, existem diversos truques e recursos que podem facilitar (e melhorar!) ainda mais a experiência no aplicativo. E se o objetivo é potencializar a forma como você utiliza o app no dia a dia, confira alguns segredos que quase ninguém sabe:

Definir quem pode te adicionar em grupos

Essa ferramenta permite que você escolha as pessoas que podem te adicionar nos grupos e, para habilitá-la, vá até as configurações e, em seguida, Privacidade. Depois, acesse Grupos e escolha dentre as opções Todos, Meus contatos e Meus contatos, exceto…

Mensagens temporárias

O recurso de mensagens temporárias é ideal para quem tem o costume de apagar as conversas no WhatsApp. Logo, basta escolher uma conversa, entrar no contato salvo e selecionar a opção. Ao final do prazo estabelecido, todas as mensagens serão apagadas automaticamente.

Senha para entrar

De modo a preservar a privacidade, é possível inserir uma trava para entrar no aplicativo. Acesse as configurações do aplicativo, vá em Privacidade e Bloqueio do app. Assim, configure o método de segurança de sua preferência, seja biometria facial ou identificação digital.

Qualidade de imagens

Muitas vezes, ao enviar ou receber uma foto pelo WhatsApp, a qualidade é prejudicada. Isso ocorre porque a configuração padrão do aplicativo reduz o tamanho das imagens para economizar espaço.

Para reverter esse cenário, clique em Configurações, Armazenamento e dados e, por fim, Qualidade da mídia. Aqui, vale destacar que, quanto maior a qualidade da foto, maior será o peso do arquivo.

Continua após a publicidade

Pausar áudio

Quem nunca teve um imprevisto enquanto estava gravando um áudio e precisou reenviar do zero? Agora, é possível pausar o áudio no meio da gravação. Basta pressionar o botão do áudio para cima e clicar no elemento de “pausa”, que está centralizado. Assim, além de não precisar manter o botão pressionado, você perde menos tempo. Incrível, não?

Editar mensagens enviadas

Um dos recursos recentes disponibilizados tem como objetivo evitar o constrangimento de erros na hora de enviar uma mensagem. Agora, clique e segure em cima do texto desejado e escolha a ferramenta Editar. No entanto, aqui vai um alerta: a alteração exibe um aviso para o destinatário.

Proteção de conversas

Você tem alguma conversa que não gostaria que outras pessoas tivessem acesso? Além de bloquear o acesso ao app, é permitido inserir a biometria facial, impressão digital ou senha em conversas específicas. Para isso, selecione o contato desejado e clique em Trancar conversa.

Papel de parede exclusivo

A ideia de personalizar o papel de parede desperta o interesse em muitos usuários. E caso você queira transformar cada chat de forma única, abra a conversa, clique em Tema da conversa e escolha um novo papel de parede.

Continua após a publicidade

Transcrição de mensagens de voz

Com essa ferramenta, será permitido ler as mensagens de voz. Ela é fundamental para que as pessoas possam acompanhar conversas até mesmo em ambientes barulhentos ou inapropriados para áudios. Para acessá-la, clique em Configurações, Conversas, Transcrições de mensagens de voz. Depois, é só manter a mensagem pressionada e tocar em Transcrever.

Esconder a visualização

Para evitar a obrigação de responder assim que lê as mensagens, você pode desabilitar essa função de forma simples: vá em Configurações, Privacidade e desative a opção Confirmação de leitura.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.