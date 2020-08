7 dicas de livros eróticos para uma leitura prazerosa

Para as amantes da literatura erótica, nada melhor do que uma leitura instigante para estimular a libido. Por isso a sexóloga Carolina Ambrogini reuniu 7 obras que dissecam minuciosamente a relação das mulheres com o sexo. Saiba um pouquinho sobre a história de cada uma e embarque nesta fantástica viagem pelas letras sensuais dos livros. Vale a leitura!

1. Peça-me o que quiser ou deixe-me – Megan Maxwell

A trilogia assinada pela autora alemã aborda a trama do romance perigoso entre o chefe alemão Eric Zimmerman, à frente da empresa Müller, conhecido por Iceman pela intensidade do azul de seus belos olhos e sua secretária, a divertida espanhola Judith Flores.

A história começa quando Eric a convida para acompanhá-lo durante suas viagens de negócios na Espanha, cativado pelo seus trejeitos femininos extrovertidos. O casal passa então a adentrar num universo de fantasias sexuais eróticas nada convencionais. A obra que mescla sem exageros sexo e romantismo tem sua versão em português lançada pela Editora Suma das Letras.

2. Pornô Chic – Hilda Hilst

Esta belíssima edição de capa dura com tons diferentes de rosa compila quatro obras publicadas, de 1990 a 1992, pela autora que é considerada pela maioria dos críticos literários um dos maiores nomes da literatura de língua portuguesa do século XX. São elas: O Caderno Rosa de Lori Lamby, Contos d’Escárnio – Textos Grotescos, Cartas de Um Sedutor e Bufólicas.

Sempre visceral em seus recortes escritos, Hilda aborda com maestria todo o universo que permeia a libido humana – e principalmente feminina. Do obsceno ao escatológico, a sexualidade apresentada a nós pela escritora jauense transborda todas as barreiras convencionais pré-estabelecidas. Foi publicado pelo selo Biblioteca Azul, da Editora Globo.

3. A Vida Sexual de Catherine M. – Catherine Millet

A escritora francesa relembra e analisa suas memórias sexuais ardentes da carreira de “serial lover”, iniciada após perder a virgindade aos 18 anos. O livro reúne diversos planos de fundo e companhias nesta troca de “sexo pelo sexo” – isto é, a relação sexual isenta de qualquer vínculo sentimental, apenas por prazer.

4. A Casa dos Budas Ditosos – João Ubaldo Ribeiro

A obra do escritor baiano foi publicada pela primeira vez na série “Plenos Pecados”, assinada pela Alfaguara, no ano de 1999. O tema central da trama é a luxúria de uma senhora de 68 anos. Narrado em primeira pessoa por esta senhora baiana, que relembra fatores marcantes da própria vida – entre eles de como mergulhou nos prazeres da carne sem nenhuma sombra de culpa.

5. Toda Sua – Sylvia Day

Considerado por muitos o sucessor do famoso 50 Tons de Cinza, a obra escrita pela americana Sylvia Day conta o romance entre Eva Tramell, uma jovem de 24 anos que mora em Manhattan e que acaba de integrar uma das agências de publicidade americanas mais conceituadas do país, a Waters Field&Leaman e o milionário atraente Gideon Cross, dono não só da agência de seu mais novo emprego, como de todo o prédio em que ela trabalha.

Uma intensa relação calcada apenas no prazer casual vai, aos poucos, se desenvolvendo para uma paixão ardente – cheia de altos e baixos, capaz de reviver traumas antigos de ambos.

6. O Inferno de Gabriel – Sylvain Reynard

Neste enredo misterioso encabeçado pelo escritor americano Sylvain Reynard, a história do professor universitário Gabriel é dissecada – numa alusão clara à obra primeira parte da obra “A Divina Comédia”, “O Inferno de Dante”, personagem o qual o docente é especializado. Com uma vida dupla, que ao escurecer ganha contornos de prazeres ilimitados, com o objetivo de esquecer os tormentos dos erros de seu passado, o protagonista é colocado à prova com a chegada de uma nova aluna do mestrado da Universidade de Toronto, Julia Mitchell.

Jovem e extremamente sensível, a estudante tem para si a certeza de irá se deparar com alguém de suma importância na instituição, mas que ela viu apenas uma vez. Ao se sentir familiarizado quando dá de cara com Julia, Gabriel passa a ter atitudes paranóicas devida a essa estranha conexão, afinal não é apenas a sua carreira que está em xeque, mas todas as lembranças de tempos anteriores que ele tentou fugir a duras penas.

7. Afrodite – Isabel Allende

A escritora chilena mescla dois campos que a princípio parecem distantes, mas não são: erotismo e gastronomia são aliados nesta obra que resgata as nossas regiões conhecidas por serem capazes de ativarem a memória sensual. Nesta obra, amor, desejo e apetite se fundem nas receitas de pratos, sopas, doces, molhos e bebidas afrodisíacas. O livro que leva o nome da deusa do amor, do sexo, da fertilidade e da beleza física, de acordo com a mitologia grega, foi lançado pela Editora Bertrand Brasil. Boa leitura e bom apetite!

