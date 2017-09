A relação entre pais e filhos é um exemplo incrível e real de amor. Pais e mães são capazes de fazer o que for preciso para ver os filhos felizes e satisfeitos, principalmente quando se trata de autoestima e aceitação. Para inspirar, trouxemos uma lista emocionante de pais e mães que tatuaram a própria pele em homenagem aos filhos, para fazer com que eles se sintam amados, especiais e corajosos para enfrentar os problemas.

1 – Pai faz tatuagem de cicatriz igual a do filho

Josh Marshall, 28 anos, tatuou uma cicatriz idêntica a do filho Gabriel Marshall, 8 anos. O garoto tem um câncer cerebral maligno e muito raro, diagnosticado em 2015.

Gabriel se sentia como um monstro por causa da marca, e Josh fez a tattoo para que o filho se sentisse melhor. “Isso partiu meu coração. Eu disse a ele que se as pessoas quisessem olhar, eles poderiam olhar para nós dois”, contou o pai ao BuzzFeed News.

2 – Pai usa tatuagem para ajudar filha que sofreu queimaduras

A pequena Freya Fitzpatrick, 2 anos, sofreu um grave acidente: ficou com queimaduras de terceiro grau ao derrubar uma embalagem de macarrão instantâneo.

Freya não se sentia à vontade para mostrar a cicatriz que havia se formado, e Kyle, 24 anos, resolveu fazer a tatuagem para que sua filha se sentisse segura consigo mesma.

“Eu não gostei de ver como ela estava chateada sobre a marca, então eu pensei que, se eu também tivesse uma, ela se sentiria melhor. E funcionou”, disse ao The Daily Mirror.

3 – Mãe e pai fazem tatuagens semelhantes às marcas de nascença da filha

Honey-Rae, apenas 1 ano, tem diversas manchas de nascença nas pernas. Com isso, os pais tatuaram manchas do mesmo formato e cor em suas pernas para que a filha jamais se sinta diferente das outras crianças.

A mãe, Tanya Phillips, contou ao The Daily Mirror qual foi a ideia. “(…) Queria que ela fosse como as outras crianças saudáveis. E por mais que as manchas não fossem perigosas, eu sabia que poderiam impactar sua vida”, explica.

4 – Pai tatua aparelho auditivo igual ao que a filha usa

A Charlotte Campbell nasceu com alguns problemas de audição, e por isso precisa usar dois implantes cocleares para que ela consiga ouvir melhor. Seu pai, Alistair, fez uma tatuagem semelhante ao aparelho e no mesmo local, para encorajar sua filha.

“Eu fiz por amor pela minha filhinha. (…) “O implante deu de presente a ela o som do nosso amor”, contou o pai ao jornal New Zealand Herald.

5 – Pais fazem tatuagem após episódio marcante na família

Esse caso é diferente, mas também é especial. O casal da foto é Steven e Gloria Kimmel. Gloria deu à luz Claire esse ano. Porém, há dois anos perderam o filho Isaac com apenas 1 ano de idade, em decorrência de uma doença terminal.

Ambos se referem a Isaac como anjo e, em homenagem, tatuaram asas nas costas como lembrança. Agora, com o nascimento de Claire, a tatuagem ganhou um sentido ainda mais emocionante.

A foto foi publicada no Twitter da irmã de Gloria, a Grace. “Minha irmã e o marido tatuaram asas de anjo após a morte do filho deles, há dois anos. Eles tiveram uma bebê em junho. Isso me fez chorar”, postou.

“Que forma incrível de compartilhar a alegria de um novo bebê, mantendo as lembranças de outro!”, comentou uma seguidora.

