5 músicas de John Lennon mais ouvidas no Spotfy

“Imagine all the people living life in peace”. Se estivesse vivo, John Lennon completaria 79 anos hoje (9). O ex-Beatle foi assassinado por um fã no dia 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, em frente ao Edifício Dakota, onde morava, em Nova Iorque.

Ao lado de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, John fez história com a banda The Beatles, e deixou um legado memorável. Apesar da morte precoce, o cantor continua fazendo muito sucesso nas redes de streaming, com mais de 6 milhões de ouvintes mensais. Por isso, selecionamos as cinco músicas de John Lennon (compostas ou eternizadas pela sua voz) mais ouvidas no Spotfy.

1 -Imagine

‘Imagine’ foi o maior sucesso da carreira solo de John. A música virou um hino da luta pela paz e ganhou uma versão com vozes de vários artistas, como Elton John e Stevie Wonder.

2 – Woman

‘Woman’ foi lançada em 1980, como uma homenagem a Yoko Ono.

3 – Jealous Guy

‘Jealous Guy’ foi lançada em 1971, no álbum ‘Imagine’, e já foi ouvida mais de 42 milhões de vezes no Spotfy.

4 – Stand By Me

‘Stand By Me’ foi composta por Ben E. King em 1962. John Lennon a regravou em 1975 e a música do estilo R&B virou hit na voz do ex-Beatle.

5 – Watching The Wheels

‘Watching The Wheels’ faz parte do álbum ‘Double Fantasy’, lançado em 1980