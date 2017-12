1,4 bilhão de senhas vazam na internet

Cerca de 1,4 bilhão de logins e senhas de serviços como Netflix, LinkedIn, Minecraft, Badoo e My Space vazaram na internet e foram expostas na chamada dark web.

A informação é da empresa de segurança 4iQ e foi divulgada pelo site da revista Forbes. Pesquisadores da empresa monitoraram fóruns de hackers e mercados negros para dados. As informações dos usuários aparecem em ordem alfabética. Segundo a instituição, o arquivo com as senhas é o maior banco de dados encontrados até o momento. Boa parte das senhas foi testada e continua em vigor.

Com base nos dados colhidos no vazamento, a empresa de segurança conseguiu listar as senhas mais utilizadas. A recomendação é que elas sejam alteradas e que diferentes serviços tenham acesso diferente. A senha mais recorrente no banco de dados é “123456”.