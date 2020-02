Verão 2012: ELLE aposta em 7 tendências da estação

Prints étnicos em alta

Foto: Reprodução/ELLE



Étnico

“Prints” étnicos e acessórios de peso são a cara das mulheres elegantes. Na imagem acima, da esquerda para a direita: bracelete da grife Claudia Duarte (R$ 210*); saia, da Têca (R$ 422*) e vestido, da Tempo 4 (R$ 528*).



Brilho e tecidos nobres vão à praia

Foto: Reprodução/ELLE



Praia nobre

Veludo e brilho aparecem com força na moda praia, circulando no asfalto e nas areias. Na imagem acima, da esquerda para a direita: desfile da grife Água de Coco; Biquíni molhado, da grife Jo de Mer (R$ 201*); maiô, da grife Loer (R$ 288*).



Couro não perde o fôlego no verão

Foto: Reprodução/ELLE



Couro

No verão 2012 o couro avança no calendário e ganha passe livre no verão para a alegria das mulheres que adoram um toque de rebeldia. A ordem é brincar com uma cartela multicolorida. As melhores apostas? Vermelho-cereja, laranja, azul-turquesa, azul-claro e verde-folha, a cor destaque das túnicas de Gloria Coelho.

Na imagem acima, da esquerda para a direita: desfile da estilista Gloria Coelho; vestido vermelho, da grife Letage (R$ 2,8 mil*); vestido com tiras de Gloria Coelho (R$ 4.980*); e vestido vermelho, da Daslu (R$ 2,4 mil).



Suaves tons pastel de verão

Foto: Reprodução/ELLE



Tons pastel

Para quem prefere ficar longe do “color block” neste verão, a opção é apostar em tons pastel. Da esquerda para a direita, looks das passarelas de Carolina Herrera, Paul Smith e Isabel Marant.

Ensaio fashion com Izabel Goulart

Foto: Reprodução/ELLE



Estampas da natureza

Estampas de bichos e folhagens imprimem um clima sexy ao verão. À esquerda, a top Izabel Goulart veste macaquinho, da grife Dzarm (R$ 200*); lenço, da Bo.Bô (R$ 189*); brinco, da Diferenza (R$ 430*); bolsa, da Oskleb (R$ 1.297*); pulseiras com “print de tigre (R$ 327*) e de cristais (R$ 535*), ambas Diferenza, e de correntes, Lugre (R$ 115*). À direita, ela veste blusa, da grife A. Brand (R$ 115*); calcinha, da Cia. Marítima (R$ 115*); lenço, da Hermès (R$ 1.450*); cinto, da Gucci (R$ 2.450*). e bolsa, da Elisa Atheniense (R$ 1.093*).



Invista no brilho para o verão

Foto: Reprodução/ELLE



Brilho

O paetê esteve nas passarelas do verão do SPFW e do Fashion Rio. Na imagem acima, da esquerda para a direita: look do desfile da grife Ellus; vestido da grife M & Guia (R$898*); e mais looks das passarelas da Totem e da Maria Bonita Extra.



Tendência inspirada nos anos 1970

Foto: Reprodução/ELLE



Artesanato moderno

A onda dos anos 70 traz o crochê e as franjas de volta à cena, com um toque especial de peças esportivas. Na imagem acima, à esquerda, a top Raquel Zimmermann veste look de Alexandre Herchcovitch com saia (R$ 1.890*); maiô (R$ 498*); cinto (R$ 399*); pulseiras (R$ 59*, cada uma); escarpins (R$ R$ 359*). À direita, a top exibe vestido de lã fria (R$ 2.781*), da Huis Clos.

*Preços pesquisados entre setembro de outubro de 2011