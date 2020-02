Verão 2012: André Lima desvenda como misturar listras e flores

Da esquerda para a direita: modelo na passarela da grife Trelise Cooper; mix de florais e listras: look casual de Kirsten Dunst; e longo poderoso de Jennifer Carpenter

Foto: Getty Images



As listras e as flores estão sempre em alta na estação do calor. No verão 2012, misturar estas duas estampas é uma tendência de sucesso. O estilista André Lima é fã deste mix e tem dicas essenciais para acertar na sua combinação.

“O mix de estampas e padronagens é um recurso de estilo em alta na moda. Ao mesmo tempo que a simplificação das formas é tendência, os looks ficam especiais com a junção de listras e florais”, resume o profissional.

“A regra básica para qualquer mistura funcionar é repetir tons entre as peças. Esse jogo resulta em um visual moderno, só que mais elegante e fácil de compor.”

“Com as listras são as estrelas da temporada, você encontra facilmente peças de formato arrojado, como a saia mídia e o casaqueto. Invista na ideia para brincar com o visual. Até o clássico tailleur pode ser repaginado”, finaliza.



André Lima coordena look com listras

Foto: Reprodução/ESTILO

Inspire-se no look da imagem acima, montado por André Lima. “Coordene listras finas e largas, como no casaqueto e na saia. Isso dá movimento ao visual. Como o casaqueto é estruturado, aposte em um top de seda para não agregar volume extra”, ensina,

Seja criteriosa também com os acessórios. “A bolsa pequena estruturada confere um toque retrô. Detalhes delicados, como o chaveiro de bolsa. tornam a sua imagem especial. O salto médio é atual, confortável e favorece a silhueta junto de peças compridas como a saia.”