Transforme sua jaqueta jeans em uma jaqueta militar

Jaqueta Index, aplicações KWS Bordados, botões Colore, corrente Comercial Maluli, malha de metal Seilha Aviamentos e tachas Nikkil



Material

· 1 jaqueta jeans

· 2 pedaços de malha de metal com 10 x 20 cm, cada um

· 2 aplicações com motivos militares

· 6 pedaços de correntes, sendo 2 com 10 cm, 2 com 15 cm e 2 com 20 cm

· 3 tachas pequenas

· 5 botões de pesinho

· Alicate

· Agulha

· Linha invisível



Como fazer

· Retire os botões da jaqueta e substitua-os pelos novos.

· Posicione as malhas de metal nos ombros, rente às costuras das cavas. Prenda-as com linha invisível.

· Divida as correntes em dois grupos iguais e costure-as nos ombros.

· Borde os apliques na altura do peito.

· Fixe as tachas acima das aplicações. Prenda-as com um alicate de bijuteria ou leve a peça a um sapateiro.



Dicas

Combine a jaqueta com leggings ou calças retas, deixando a região dos ombros em evidência. Escolha aviamentos de tons parecidos para não poluir o visual. Ouro velho e preto são boas opções.