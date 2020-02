Tipos de meia-calça para você arrasar no inverno

Foi-se o tempo da meia-calça cor da pele ou, no máximo, pretinha. A onda neste inverno é enfeitar as pernas com novas cores e desenhos. De sexy a divertida, existe um modelo que combina com a sua personalidade e com o seu corpo. Escolha a sua e arrase!

Letícia Spiller e Gisele Itié

Foto: Roberto Filho / Orlando Oliveira / Divulgação AGNEWS

1. Rendada

Letícia Spiller transpira sensualidade com a renda! Ao usar essa meia, não exagere: combine-a com acessórios bem femininos, como saia acima dos joelhos, cardigã e sapatos de bico arredondado.

2. Colorida

Rosa, verde, azul… Meia-calça colorida, como essa de Gisele Itié, alegra o visual de inverno, que acaba sempre no preto ou cinza. As escuras diminuem o volume, já as claras valorizam as pernas finas.

Maria Paula e Sandy

Foto: Alex Paralea / Orlando Oliveira / Divulgação AGNEWS

1. Estampada

Garotas de atitude vão amar os desenhos deste inverno: tem estampa xadrez, listrada, florida e até cheia de estrelinhas, como a de Maria Paula!

2. Arrastão

O modelo tradicional ganha duas versões: com furos bem pequenos, como a de Sandy, e com ponto largo. Para afinar as pernas, use a primeira com salto.

Adriana Birolli e Rachel Ripani

Foto: Almir Martins / Edu Lopes / Divulgação AGNEWS

1. Poá

Pequenos corações ou bolinhas, como as de Adriana Birolli, são os novos enfeites para fugir do pretinho básico. Com vestido mais arrumado, elas ficam ótimas à noite.

2. De risca

A meia de Rachel Ripani é do tempo da vovó, mas está de volta! A risca atrás alonga as pernas. Para parecer mais alta, use-a com escarpim e vestido curto.