Tendência: saias e vestidos abaixo dos joelhos!

Comprimento é chic, mas precisa ser combinado aos acessórios certos

Foto: Getty Images

Nos anos 50, a Dior criou inúmeros shapes diferentes para os seus looks. Em todos a saia era abaixo dos joelhos, o que ele considerava elegante. Há algumas temporadas, esse comprimento tem aparecido no leque de opções com inspiração retrô 1950 e 1970, ou com modernidade, oferecendo um feminino recatado.

O comprimento não é dos mais fáceis de usar e favorece as mulheres de estatura média e alta, mas com as peças e acessórios certos – modernos e com design arrojado, o resultado fica atual e segue pra lá de elegante!