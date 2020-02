Tecidos e aviamentos para roupas de festa

Aplicações

A tira de pedrarias é uma ótima opção para destacar ombros, golas e decotes. Se o tecido for fino, use uma entretela para fixar as pedras e evitar que elas deformem a roupa.

Tira de pedraria Sheila Aviamentos





Rendas

Elas são sinônimo de feminilidade e conferem sensualidade ao visual. Prefira as feitas de seda, que são mais brilhantes do que as de algodão. As barradas ou bordadas com miçangas em alto-relevo são boas escolhas para roupas de festa, pois dispensam acabamentos.

Rendas Tecidos Mariel





Flores

Confeccionadas com retalhos de cetim ou seda, elas dão um toque artesanal a tops e vestidos. Para fazê-las em casa, recorte o tecido em forma de círculo, alinhave as bordas e puxe a linha para franzir. Use miçangas para criar o miolo.

Flores Tecidos Mariel





Jacquard

Ele é o tecido da vez para roupas de festa. Rico em relevos e em tons de dourado ou prata, vai bem em vestidos estruturados, saias e casacos. Como a textura amplia a silhueta, use o jacquard somente nas partes do corpo que você queira destacar.

Jacquard La Mode Porto dos Tecidos





Leveza

Musselina, organza e gazar transparentes aparecem em detalhes de mangas e barras ou no look inteiro. Para não ficar vulgar, use a transparência em camadas ou forre o modelo com um tecido fosco.

Musselina preta Cássia Nahas e gazar rosa Casa Fátima





Bordados

Pastilhas de vidrilhos e cristais arrematam as costuras com charme. Use tiras inteiras ou borde um aviamento por vez, misturando diferentes formatos.

Fios de pedras Colore





Acabamentos

Escolha materiais leves, como tafetá e seda, para que o forro não fique mais encorpado que a peça. A entretela é ideal para estruturar tecidos finos. Costure os bojos no avesso da roupa para dar firmeza e não marcar os seios.

Entretela Cinerama, bojos e tafetá Comercial Maluli