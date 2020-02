Stella McCartney fala da sua coleção para a C&A na ELLE de março

Isabeli Fontana é capa da edição de março da ELLE, que traz entrevista com Stella McCartney

A estilista britânica Stella McCartney é um dos destaques de moda da edição de março de 2011 da revista ELLE, que sai com a top brasileira Isabeli Fontana na capa. Stella ganha espaço na publicação por conta da sua aguardada coleção desenhada para a rede C&A, que tem previsão de chegar às lojas do país a partir do dia 22 de março.

“O Brasil é um mercado crescente para nós e eu estou muito animada em aumentar a presença da marca aí [no Brasil] por meio da parceria com a C&A. Sempre tive interesse no país e na moda brasileira”, afirma a estilista, em entrevista a ELLE.

A coleção ainda inédita de Stella McCartney terá ao todo 28 peças de roupas. “São highlights das minhas coleções, adaptados à silhueta das brasileiras e ao preço final do produto”, resume.



Moda de inverno 2011 da grife Printing

Quem já quer antecipar as tendências do guarda-roupa de inverno 2011, as dicas estão nas mãos da editora Susana Barbosa. Em um editorial de 36 páginas, a jornalista elege os looks mais importantes das coleções nacionais.

Na imagem acima, as peças coloridos da grife Printing. “Quando pensei na coleção, imaginei uma cartela de cores intensas, que pudessem ser usadas em um mesmo look”, diz Márcia Queiroz, estilista da marca.

