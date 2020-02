Sarah Jessica Parker na capa da “Estilo”

Sarah Jessica Parker é destaque da

revista ESTILO

Foto: Divulgação

É difícil saber onde termina Carrie Bradshaw, personagem de “Sex and The City”, e começa Sarah Jessica Parker. Tão difícil que a própria atriz revelou à revista ESTILO que o guarda-roupa das duas se confunde: “Levo tudo o que me oferecem dos figurinos dos filmes que faço”.

Mais notícias de moda no site da revista ESTILO

Apesar do sucesso como a fashionista Carrie, a capa da ESTILO de maio prefere acreditar que somente a personagem é um ícone da moda. “Sou atriz e mãe de família. Roupa para mim é figurino”, afirmou.

Na entrevista, Sarah fala sobre a relação que possui com as atrizes de “Sex and The City” (ela e Kim Catrall já se desentenderam nos bastidores), suas filhas gêmeas e as parcerias de moda que surgiram com o sucesso da série.

Quer assinar a revista? Clique aqui!

Imperdível!

As fãs do seriado também podem se deliciar com a edição de maio da revista ESTILO, com fotos do de “Sex and The City 2” e tudo sobre o figurino do filme mais badalado dos últimos meses.