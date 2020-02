Renovo o guarda-roupa sem gastar nada

Esse shortinho jeans foi a minha primeira

troca. Graças à internet, ando sempre na

moda e ainda economizo!

Foto: arquivo pessoal

Sapatos, blusas, chapinhas, calças, bolsas… Já troquei todo tipo de artigo, até com gente de outros estados. Sempre que vejo uma roupa que não uso mais, mas que ainda está boa, anuncio no meu blog. Com isso, além de manter um guarda-roupa variado, faço as coisas usadas circularem, contribuindo para o bem do planeta!

Vi um mundo novo



Em março deste ano, fuçando na internet, li o blog de uma menina que trocava online algumas peças. Notei que havia muitos blogs assim. Curti um short jeans que uma garota havia anunciado e não perdi tempo: montei meu próprio blog, anunciei um par de sapatos e deixei um comentário no blog da dona do shortinho. Por coincidência, usávamos o mesmo número! Trocamos. Dois dias depois, chegou a encomenda em casa. Aí, viciei em trocas pela internet!

Preço camarada

Sempre que anuncio uma peça, descrevo exatamente como ela é. Tamanho, modelo, cor… Não vale enganar o leitor! Além disso, todas elas acompanham foto e o valor — bem mais baixo do que o preço de compra. Assim, facilito a minha vida e a dos interessados, pois só troco uma peça por outra de valor semelhante.

Quando o negócio é fechado, envio a peça pelo correio. Em uns dois dias, ela chega. É o máximo! O mais interessante é que, às vezes, algo que está na moda no Rio de Janeiro ainda não chegou na minha cidade. Vira uma peça exclusiva minha! Caso você queira trocar comigo, aí vai meu endereço: www.mariafau.blogspot.com.

Sem roubadas

É difícil ficar na mão em trocas pela internet. É que há blogs que avaliam os outros, como o Controle de Qualidade e o Vitrine Virtual. Lá, dá pra conferir reclamações relacionadas a trocas e um monte de dicas sobre roupas.

Organize um escambo

Chame as amigas, parentes ou vizinhas. É fácil:

1. Separe roupas boas que você esquece no fundo do armário.

2. Lave todas elas.

3. Espalhe em uma mesa ou em cima da cama e chame a galera. Peça para que levem o mesmo número de roupas que você quer trocar.

4. Não se esqueça do refrigerante e dos salgadinhos.

Ou… troque online!

Há sites que organizam trocas e vendas de produtos, tanto novos como usados. Confira:

www.permutalivre.com.br

www.tomaladaca.com.br

www.xcambo.com.br