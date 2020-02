Pegada esportiva dos anos 1990 entra em cena nos acessórios da temporada

Pochetes



Se até Karl Lagerfeld levou o acessório para o desfile de Alta-Costura da Chanel, por que não? Aqui, duas versões coloridas das pochetes vistas na passarela da Espaço Fashion, no Fashion Rio Verão 2015.

Foto: Agência Fotosite

Plataformas retas



Muitos estilistas dos line-ups de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, investiram em looks arrematados por rasteiras. Mas, nas passarelas, também houve espaço para flatforms que, além de conforto, garantem centímetros a mais no ato. Abaixo, as opções da Oh, Boy! no Fashion Rio verão 2015.

Foto: Agência Fotosite

Como sabemos que a Birkenstock, grife que bombou nos anos 1990 com suas sandálias, desembarca ainda este ano no Brasil, talvez versões de seus modelos com plataformas retas tenham uma vocação mais forte para ganhar as ruas por aqui, bem no mood dos que vimos na passarela da Oh, Boy!, no Fashion Rio. Pelo menos entre as fashion victms, é certo que essas sandálias terão vez em looks supercasuais.

Papetes

Ainda na seara das rasteiras, espaço para papetes noventinha. A Salinas levou modelos de plástico para seu desfile. Já a Cantão, investiu em opções presas nos tornozelos.

Foto: Agência Fotosite

Tênis

Pelo menos nas passarelas, eles ganham sinal verde para arrematar os mais diversos looks, inclusive os de festa. Veja abaixo as propostas de Victor Dzenk e da Cantão.