Quem nunca pesquisou no Google sobre uma peça de roupa para saber mais a respeito do modelo, onde encontrar e o valor? Neste mês, às vésperas do Natal, o item mais buscado no site quando o assunto é moda feminina foi “loja de roupas”, mostram dados da empresa fornecidos com exclusividade a CLAUDIA.

Essa palavra-chave teve um volume de busca crescente a 2800% em comparação a 2016. No entanto, o resto da lista é sobre peças específicas. Seriam buscas para dar de presente ou para usar nas festas de fim de ano? De qualquer forma, é uma amostra das peças que mais têm interessado as mulheres.

Confira a lista completa em ordem de ítens mais buscados:

Macacão Pantacourt

Aumentou 1268% o volume de busca em comparação a 2016

Calça Pantacourt

Aumentou 701% o volume de busca em comparação a 2016.

Blusa Transparente

Aumentou 639% o volume de busca em comparação a 2016.

Pantacourt Preta

Aumentou 627% o volume de busca em comparação a 2016.

Meia Arrastão

Aumentou 622% o volume de busca em comparação a 2016.

Biquíni Hot Pants

Aumentou 471% o volume de busca em comparação a 2016.

Sandália Anabela

Aumentou 402% o volume de busca em comparação a 2016.

Sapatilha Feminina

Aumentou 324% o volume de busca em comparação a 2016.

Sandália Ipanema

Já é bem verão por aqui ☀️ A post shared by mi seixas (@miseixaseu) on Sep 19, 2015 at 8:22pm PDT

Aumentou 309% o volume de busca em comparação a 2016.

Bota Tratorada

Aumentou 282% o volume de busca em comparação a 2016.

Biquíni Ciganinha

Sol&Energia#biquíniciganinha#charmeelegancia#vemprasol A post shared by Simone Almeida (@simonealmeida1601) on Sep 13, 2017 at 12:44pm PDT

Aumentou 250% o volume de busca em comparação a 2016.

Macaquinho Feminino

Aumentou 223% o volume de busca em comparação a 2016.

Roupas Tumblr

Aumentou 227% o volume de busca em comparação a 2016.

Blusinhas Femininas

Aumentou 197% o volume de busca em comparação a 2016.

Sutiã de Colar

Aumentou 188% o volume de busca em comparação a 2016.