Parceria entre C&A e 284 – Veja as primeiras imagens

A C&A produziu as fotos de sua primeira collection de 2013 em parceria da grife paulistana 284. A coleção chega a 70 lojas da rede no Brasil em 26 de fevereiro, com aproximadamente 106 peças entre roupas, calçados e acessórios.

A parceria promete trazer releituras dos best sellers da marca, como as t-shirts estampadas e os vestidos bandage, tudo estilo urbano característico da marca. O valor máximo das peças é R$ 199,99.

Foto: Divulgação 284

A campanha foi estrelada pelos modelos Raphael Sander, Bruna Tied e Brenda Freitas, que foram fotografados pelas lentes de Gustavo Zylber. O cenário contou ainda com grafites exclusivos assinados pelo artista Gabriel Gombossy. O styling ficou por conta de Daniel Ueda, e o make e hair por Rodrigo Costa.