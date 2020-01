Os looks das famosas no Veuve Clicquot Polo Classic

Anna Faris, Christina Hendricks e Rashida Jones.

Foto: Getty Images

O evento anual de polo, realizado pela Veuve Clicquot, reuniu mais uma vez celebridades internacionais. Nesta edição, que aconteceu na manhã do sábado (11), em Los Angeles, grande parte das famosas apostou em looks total white para enfrentar o calor do dia ensolarado.

A atriz Christina Hendricks escolheu um blazer e uma calça de alfaiataria brancos, combinados com um top de renda, que deixou o visual sóbrio, mas com certa bossa e sem parecer look de escritório.

Chiara Ferragni, Rosario Dawson e Lauren Conrad.

Foto: Getty Images

Quem não quis ir de branco dos pés à cabeça, optou pela saia evasê, que é ótima para disfarçar quadris largos. Não é o caso da blogueira italiana Chiara Ferragni, que tem uma silhueta slim, mas tanto ela, como as atrizes Lauren Conrad e Rosario Dawson, elegeram a saia em A para conquistar visuais mais femininos.