Moda: onde encontrar mochilas estilosas para o dia a dia

As mochilas já deixaram o ambiente escolar há muito tempo. Elas estão cada vez mais presentes nas vitrines e nas composições do dia a dia.

Prova disso é que quase todas as marcas já providenciaram suas versões; que vão desde os modelos minimalistas e de cortes simples até as mais elaboradas, com aplicações e muito brilho.

Seja lá qual for seu estilo, inspire-se nas versões que separamos:

that monday energy 💪🏻 sou uma louca que ama segunda, dia cheio daquela energia que a gente precisa pra botar tudo em ordem! #lets #sp / jaqueta @vidabelaoficial A post shared by Camila Coutinho (@camilacoutinho) on Jun 12, 2017 at 1:30pm PDT

ultimamente, só tenho viajado de mochila – é super prático! essa é da @luzdaluaoficial e cabe muuuita coisa. #luliwanderlust #ad #looksdaluli A post shared by Luisa Accorsi (@luisa.accorsi) on Apr 20, 2017 at 7:26am PDT

Para usar já

Despojadas

Mochila Flor de Bananeira, Farm. R$298* Mochila Bariloche Veludo, Anacapri. R$299,90* Gym Sack, Adidas. R$82,90*

Clássicas e elegantes

Mochila Scoth, Arezzo. R$699,90* Mochila Dergham, Dafiti. R$89,99* Mochila Tassel, Luiza Barcelos. R$929*

Descoladas

Mochila Spikes, Santa Lolla. R$349,90* Mochila Viena, Schultz. 552,90* Mochila Matelassê Prata, Capodarte. R$1.490*

*Preços pesquisados em outubro de 2017.