Os novos tênis da Nike foram criados para homenagear mulheres inspiradoras

Um dos modelos mais famosos da Nike em matéria de moda de rua, o tênis Air Force 1, acaba de ganhar duas versões – lindinhas – e totalmente criadas em homenagem às mulheres, sejam elas personalidades conhecidas do esporte ou “heroínas” anônimas do dia a dia.

Ambas as releituras, que levam o nome de Air Force 1 Shadow, foram pensadas para homenagear mulheres que são, na mesma proporção, exemplo para novas gerações e símbolos de força de mudança para as comunidades nas quais atuam.

“O Air Force 1 Shadow é um ótimo exemplo de como canalizar essas preferências, em expressões transmitidas pela silhueta, formas e detalhes – algo único, mas ainda familiar”, disse Georgina James, diretora criativa sênior da Nike, em comunicado à imprensa.

A primeira versão, mais moderninha, mistura um tom-base rosa claro e branco com outras cores mais vibrantes, como verde-bandeira, azul-marinho e vermelho.

–

–

–

Já a segunda, com base branca, é toda pastel, e mescla cores doces como azul claro, lilás, amarelo, verde-menta e salmão. A silhueta original do Air Force 1 foi mantida, apesar dos novos sneakers contarem com o logo da Nike duplicado e duas vezes mais alto.

–

–

Os dois modelos dos tênis, que estarão disponíveis para compra a partir de 3 de outubro no site oficial da Nike, foram inspirados na trajetória de Asa Mohamed, professora de dança, Sally Nnamani, treinadora de basquete e Dulce Orihuela, boxeadora.

Os calçados vão custar R$ 499,99.

Veja mais fotos dos modelos:

–

–

–