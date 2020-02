Noivas de Passione

Clara irá se casar com Totó em clima retrô

Foto: Divulgação – Rede Globo

O figurino dos casamentos de Passione estão dando o que falar. Na próxima semana a vilã Clara (Mariana Ximenes) vai finalmente conseguir o quer e trocará alianças com Totó em uma cerimônia bem simples.

Clara usará – a contragosto- o mesmo vestido que a falecida esposa de Totó usou em seu casamento, respeitando o pedido do noivo.

Sapatinho baixo de verniz e buquê simples e discreto

Fotos: Divulgação – Rede Globo

O visual da noiva é bem romântico e deixou a vilã com um ar inocente. Para completar, Clara usou os cabelos soltos, enfeitados com apenas um detalhe de flores delicadas. O ar retrô do look foi intensificado pelo uso do xale.

Xale e detalhe do vestido com fita de centim na altura da cintura

Fotos: Divulgação – Rede Globo

Fugindo do tradicional branco, o vestido foi confeccionado pelas figurinistas da novela em tons de off-white e creme. As cenas, gravadas em Siena na Itália, devem ir ao ar a partir de 13 de julho.

A mocinha Diana se casou usando um

vestido incrível da estilista Lethícia Bronstein

Foto: Divulgação – Rede Globo

Enquanto o casamento da vilã terá um clima retrô, o da mocinha foi marcado pelo romantismo. O modelo usado por Diana (Carolina Dieckmann) no casamento com Gerson abusava de bordados e babados na barra, além de possuir uma cauda bem comprida.

O vestido conquistou as telespectadoras e foi o oitavo mais pedido na Central de Atendimento ao Telespectador, segundo o jornal O Globo. A peça é da estilista Lethícia Bronstein, que também desenhou o vestido da personagem Agostina (Leandra Leal).

Fotos: Divulgação – Rede Globo

Rendas e transparências em um vestido de noiva com muito luxo. O buquê de rosas combinando com a decoração da igreja também chama a atenção.

Fotos: Divulgação – Rede Globo

Para combinar, Diana usou um esmalte rosa nas unhas. E diferente da vilã, a mocinha lotou a igreja.