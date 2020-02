New York Fashion Week Inverno 2010

Desfile de Alexandre Herchcovitch na

NYFW Primavera-Verão 2009

Foto: Márcio Madeira

A New York Fashion Week (também conhecida como Mercedes Benz Fashion Week) acontece entre os dias 11 e 18 de fevereiro e tem brasileiro na área: Alexandre Herchcovitch e Carlos Miele.

Mesmo fora do line-up oficial, a Iódice também vai mostrar a nova coleção em seu showroom. Já a Rosa Chá pula a temporada de inverno para voltar no verão 2011.

Nesta edição, o evento se despede do Bryant Park. Isso porque, em setembro, a semana de moda nova-iorquina passará a acontecer no belíssimo Lincoln Center, pertinho do Central Park.

A novidade deste ano é que alguns desfiles, como Alexander Wang, Calvin Klein, Marc Jacobs e Rodarte, serão transmitidos online em tempo real. Sensacional, não?

Notícia trágica para o mundo fashion: o desfile de McQ, segunda grife do genial Alexander McQueen, que aconteceria nesta quinta-feira (11) foi cancelado após o estilista ter sido encontrado morto em sua residência, em Londres.

Datas e horários dos desfiles

Dia 11/02, quinta

9h Mackage

10h BCBG Max Azria

11h Richard Chai

12h Vena Cava

13h Duckie Brown

14h Toni Maticevski

15h L.A.M.B.

15h Ports 1961

16h Anne Bowen

16h Cushnie et Ochs

17h30 La Perla

18h Farah Angsana

18h Jen Kao

19h Chado Ralph Rucci

20h Mik Cire by Eric Kim

Dia 12/02, sexta

9h Cynthia Steffe

10h Ruffian

10h Project Runway

11h Yigal Azrouël

12h Michael Angel

13h Jason Wu

14h Preen

15h Cynthia Rowley

15h Christian Siriano

16h Doo.Ri

18h Frank Tell

18h Jeremy Laing

18h Nicole Miller

19h Costello Tagliapietra

20h Charlotte Ronson

21h Venexiana

Dia 13/02, sábado

10h Lacoste

11h Georges Chakra

11h Rachel Antonoff

13h Peter Som

13h Andy & Debb

14h Adam

14h30 Carlos Campos

15h Academy of Art University

16h Prabal Gurung

17h Alexander Wang

18h Twinkle by Wenlan

18h Band of Outsiders

19h Alice + Olivia

19h Irina Shabayeva

19h Gary Graham

19h Loomstate & Pamela Love

19h Suno

20h Arise Magazine

20h Altuzarra

Dia 14/02, domingo

10h Lela Rose

11h Luca Luca

12h Malandrino

12h30 Behnaz Sarafpour

13h DKNY

14h Rebecca Taylor

14h Calvin Klein (masc.)

14h Juan Carlos Obando

15h Hervé Léger by Max Azria

16h Diane von Furstenberg

17h Tony Cohen

17h Y-3

19h Tuleh

19h Erin Fetherston

20h Custo Barcelona

20h Billy Reid

20h Graeme Armor

20h Victor Glemaud & Stærk

21h Peter Jensen

21h Vassilios Kostetsos

Dia 15/02, segunda

9h Zac Posen

10h Carolina Herrera

10h Richard Chai

11h Carlos Miele

12h Jill Stuart

12h30 Timo Weiland

13h Tracy Reese

14h Donna Karan

15h Monique Lhuillier

16h Yeohlee

16h Rad Hourani

17h Tadashi Shoji

18h Ecco Domani

18h Carmen Marc Valvo

18h30 Halston

19h Perry Ellis

19h Barbara Tfank

20h Marc Jacobs

Dia 16/02, terça

9h Elie Tahari

10h Badgley Mischka

10h Derek Lam

11h Vera Wang

12h Rodarte

12h Mímkho

13h Pamella Roland

13h Matthew Ames

14h Max Azria

15h Denis Basso

16h MARC by Marc Jacobs

17h Diesel Black Gold

17h Christian Cota

18h Thuy

18h Sophie Theallet

19h Tibi

19h THREEAsFOUR

20h Narciso Rodriguez

21h Toni Francesc

21h The Blonds

Dia 17/02, quarta

9h Tory Burch

10h Michael Kors

11h Nanette Lepore

11h Douglas Hannant

13h Oscar de la Renta

13h Jeremy Scott

14h 3.1 Phillip Lim

15h Marchesa

15h Milly by Michelle Smith

15h Mandy Coon

16h Reed Krakoff

17h Alexandre Herchcovitch

18h Anna Sui

19h Brian Reyes

20h Proenza Schouler

Dia 18/02, quinta

9h Ralph Lauren

12h Isaac Mizrahi

13h Trias

14h Davidelfin

15h Calvin Klein (fem.)

16h30 Leifsdottir

17h J. Mendel

18h Naeen Khan

20h Tommy Hilfiger