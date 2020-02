Mulheres no período fértil costumam comprar roupas mais sensuais, diz pesquisa

Cientistas observaram hábitos de compras delas em Nova York e Los Angeles

Foto: Getty Images

Um estudo realizado nos Estados Unidos e divulgado na quinta-feira (25) aponta que mulheres que estão ovulando geralmente adquirem roupas mais sensuais quando saem para fazer compras.

“Assim como os chimpanzés que assistimos nos documentários do Discovery Channel, as mulheres tendem a ficar mais competitivas com outras mulheres em seu período fértil”, afirmam os autores do estudo.

“A fertilidade faz com que elas, de forma inconsciente, se vistam de maneira mais sensual, buscando chamar mais atenção de possíveis parceiros do que as outras colegas”, concluem os cientistas, que observaram os hábitos de consumo de mulheres em Nova York e Los Angeles.

Ainda segundo o levantamento, que foi publicado na última edição impressa do Journal of Consumer Research (em inglês), peças de comprimento curto e decotes exacerbados estão entre as armas observadas nos looks femininos durante os dias em que elas estão mais férteis.