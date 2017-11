Moderna, clássica esportiva ou fashion: com que bolsa eu vou?

TOQUE FASHION

Dica de estilo: Com inspiração seventies, o modelo de couro é chique e cria looks superfemininos. Cheia de bolsos e divisões, a peça de náilon fica ótima com roupas leves.

EFEITO MODERNO

Dica de estilo: Para um visual descomplicado, combine com peças clássicas e confortáveis com jeans, camiseta e sneaker.

CLÁSSICO CHIQUE

Dica de estilo: Invista no modelo de couro para uma imagem sofisticada. Já os materiais macios e leves, como o náilon, são mais casuais e descontraídos.

ESPORTIVO E URBANO

Dica de estilo: Cores vivas dão um ar mais jovem ao visual, enquanto as peças de tons sóbrios, com o preto, são neutras e combinam com qualquer look.