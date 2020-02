Modelos de bota para o inverno

As temperaturas começam a cair e a gente já guarda as sandálias nas caixas. As botas se tornam nossas grandes amigas.

Selecionamos então 14 modelos (incluindo as curtinhas, conhecidas como ankle boots) para você arrasar no inverno!

Longas

Botas de cano longo emagrecem

Foto: Caio Mello

Estas botas são as ideais para quem, além de ficar com a perna quentinha, quer parecer mais magra. Use com calça skinny por dentro da bota ou com meia-calça da mesma cor. Cores diferentes “fatiam” a sua silhueta. Cuidado!

1. Azaléia, R$ 89,90*. Tel.: 0800 7242010

2. Marella, R$ 99*. Tel.: (11) 3221-7663

3. Azaléia, R$ 109,90*. Tel.: 0800 7242010

4. Big/Nacional (Região Sul), R$ 119*. Tel.: 0800-7055050

Médias

Botas de cano médio valem para todas

Foto: Caio Mello

A bota média é clássica: combina com todos os tipos de corpo e pode ser usada por mulheres de todas as idades, deixando as pernas protegidas do frio. Use sempre de acordo com o seu gosto!

1. Pernambucanas, R$ 99,90*. Tel.: 0800-7249200

2. C&A, R$ 129*. Tel.: (11) 2131-0004

3. Marella, R$ 128*. Tel.: (11) 3221-7663

Curtas (ankle boots)

Ankle boots estão nos pés das famosas

Foto: Caio Mello

São a grande sensação deste inverno! Você já deve ter visto estas botinhas nas vitrines. Para as mais básicas, use com calça; vai parecer uma bota comum. As ousadas podem apostar em saias com meia-calça. Atenção, baixinhas: elas podem achatar seu corpo.

1. Leader, R$ 119,90*. Tel.: (21) 2717-1000

2. Leader, R$ 99,90*. Tel.: (21) 2717-1000

3. Renner, R$ 139*. Tel.: (11) 2165-2800

4. Marella, R$ 88*. Tel.: (11) 3221-7663

*preços pesquisados me junho/2010