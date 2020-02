Moda vestidos 2011: Nathalia Dill revela que adora os longos na MANEQUIM

Nathalia Dill está na capa e no editorial de moda de abril da MANEQUIM

A atriz Nathalia Dill, que estará em breve de volta à TV no elenco da novela “Cordel Encantado”, da Globo, é capa da edição de abril de 2011 da revista MANEQUIM. A estrela revela em entrevista que é louca por saias e vestidos longos.

A onda da moda inspirada nos anos 1970 que promete invadir o inverno de 2011 é uma das que mais seduzem a atriz de 24 anos. “Eu adoro saias longas. Andava triste, pois não conseguia mais encontrá-las nas lojas, que só vendiam modelos curtíssimos e de cintura alta”, lembra.

Os personagens que Nathalia vive nas tramas globais e no teatro também influenciam o seu estilo. “Eles me ajudam a ser mais tolerantes com peças que eu já havia descartado. Quando uso uma roupa todos os dias, acabo acostumando e até gostando”, revela.

Entre as peças que ela incluiu no guarda-roupa por conta dos personagens estão os cintos grossos que usava em “Malhação” e os coletes desfilados no figurino da peça teatral “Boca Cowboy”.

Inspire-se na moda da novela “Insensato Coração” com as produções da MANEQUIM

“Insensato Coração”

Com produções inspiradas nos diferentes estilos das mulheres da novela das oito da Globo, a MANEQUIM de abril de 2011 traz um editorial de moda para arrasar em qualquer ocasião, do trabalho à festa.

Com dicas da figurinista da trama “Insensato Coração” Helena Gastal, aprenda a copiar o estilo das personagens de Deborah Evelyn, Paola Oliveira, Fernanda Paes Leme, Camila Pitanga, Natália do Vale e Maria Clara Gueiros. Imperdível!

