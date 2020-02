Moda de rua fotografada pela Stylesight

Para quem ainda não está preparado para ousar com as tramas nos ambientes urbanos, as rendas e crochês são excelentes pedidas para os d ias de praia e calor.

As opções também são muito variadas. Florzinhas deixam a produção mais romântica, enquanto o crochê texturizado moderniza o look. O colorido pode conferir às tramas uma vibração maior e os pontos mais largos são vintage.