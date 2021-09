Descobrimos a cor mais usada no Met Gala 2021

Com a temática “Na América: Um Léxico da Moda”, Met Gala 2021 fez com que a internet parasse não só para comentar, como observar cada look que atravessasse a famosa escada do Metropolitan Museum em Nova York. O evento beneficente aconteceu nessa segunda, dia 13 e é organizado por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue Americana. O Met Gala tem como referência a extravagância dos looks temáticos e claro, as celebridades que passam e deixam sua marca. Esse ano tivemos Anitta com um vestido preto básico e com o brilho nos olhos de quem estava realizando um sonho. E que sonho, pois o evento é apenas para seletos convidados!

Além de Rihanna com seu look Balenciaga, Anna Wintour toda floral de Oscar de La Renta e Kim Kardashian com um visual preto da cabeça aos pés, uma coisa chamou atenção. Sim, muitas convidadas apostaram na cor vermelha! A cor mais quente da paleta, tradicional e forte foi a escolha certa, já que também é uma das cores que compõem a bandeira estadunidense.

Ella Emhoff, enteada da vice-presidente Kamala Harris, escolheu um look esportivo com direito a tênis e muito brilho, já Megan Fox aproveitou a cerimônia para exibir seu estilo sexy através do vestido com decote trançado na frente e nas laterais. Jennifer Hudson trouxe toda a elegância de uma mulher aos 40 anos com um modelo vermelho. Já a tenista Venus Williams apostou no tomara que caia com destaque para o babado. Se o vermelho é o novo preto, ainda não sabemos, mas se é a cor do momento isso temos certeza. Vem ver quem também entrou nesse “mood” e prepare-se, pois tem para todas!