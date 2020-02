Maxicardigã: como adaptar a peça ao seu estilo

O maxicardigão vai do trabalho ao passeio

Foto: Eduardo Svezia Passeio Maxicardigã com saia curta (com ou sem meia-calça) é a pedida certa para um passeio que exige elegância discreta. Se quiser marcar a cintura, coloque um cinto fino sobre o cardigã abotoado. O salto alonga e dá graça ao conjunto. Vá de bolsa média. Trabalho Este visual é para quem quer estilo e conforto. O maxicardigã por dentro da saia parece um casaquinho e a blusa de baixo pode ser da cor que você quiser (desde que tenha decote redondo ou gola alta). O salto ideal é o médio e largo, para não cansar os pés.

E fica perfeito em produções estilosas para a noite quanto para o dia

Foto: Eduardo Svezia

Noite

Sobre o pretinho, o maxicardigã vira um bolero. Basta vestir a peça pela barra, cruzar as pontas e prender com o broche grande. Para alongar, use um vestido reto acima dos joelhos, sapatos tipo escarpim e meia-calça. Acompanha carteira.

Lazer

O dia começa ensolarado, mas nunca se sabe se vai dar aquela esfriadinha. Leve o maxicardigã, que pode ser combinado com bermudas, camisetas, tênis e bolsa grande. O look fica esportivo e você continua com liberdade para passear por aí.