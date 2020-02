MANEQUIM ensina a usar 6 modelagens do verão

Entre na moda do verão usando as modelagens certas

Foto: Reprodução Revista MANEQUIM

A cada troca de estação, a moda se reinventa e traz novas tendências. No verão 2012, são seis modelagens que prometem virar hit e ganhar as ruas. Pensando nisso, a MANEQUIM de janeiro reuniu as principais dicas de como usar cada uma delas.

Curto

O momento é do spencer de comprimento na cintura. Vai bem com um vestido reto para um coquetel e calça de cintura alta e blusa para o escritório.

Cache-coeur

O transpassado destaca todos os contornos femininos e combina com casaqueto, bolsa estruturada e lenço.

Um ombro só

O decote de um lado só valoriza os ombros e ajuda a tirar a atenção do quadril. Combine com cardigã e sandálias baixas para o lazer ou blazer e salto alto para trabalhar.

Recortes

Faixas laterais de tonalidades diferentes da calça mostra que a tendência color block pode ser elegante e nem sempre ousada. Use com camisa branca sem mangas e cinto fino para criar uma produção minimalista.

Assimetria

O recurso usado na barra da blusa deixa o corpo mais curvilíneo. Combine com saia de tonalidade neutra, se for discreta, ou calça vermelha para as mais ousadas.

Babados

Eles aparecem em camadas centralizadas em blusas de tecidos fluidos, como crepe e seda. O detalhe proporciona movimento à roupa e enfeita as produções. Use com peças sequinhas, como uma saia lápis ou jeans skinny, para equilibrar o volume.

Multiplique o seu guarda-roupa combinando as peças do verão

Foto: Reprodução Revista MANEQUIM

Praia X cidade

Nem sempre é necessário ter um armário recheado para criar looks diferentes e cheios de estilo. Peças versáteis podem ajudar a multiplicar as produções e funcionam tanto nas areias como no ambiente urbano. Ideal para o verão.

A camisa estampada funciona com um shorts branco ou calça cenoura clarinha. O vestido longo da praia vai bem com um colete e cinto ao escritório. Quer mais ideias? A publicação de janeiro traz inspirações incríveis. Vale conferir.