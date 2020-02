Looks para não passar calor na hora do expediente

Evite combinar o macaquinho com sapatos de salto muito alto para não ficar muito sexy

Look 1: macaquinho



Bons modelos

. O grande pulo do gato neste caso é escolher um macaquinho de tecido nobre ou de alfaiataria. Assim, você não corre o risco de ficar informal demais para a empresa onde trabalha. Outro ponto importante é o caimento: dê preferência às modelagens mais soltinhas nas coxas e no busto.

Como usar

. Sandálias baixinhas ou rasteiras formais ajudam a não acentuar a vocação sexy do macaquinho, deixando o look elegante.

. A bolsa pode ter um estilo parecido ao do sapato. Boas sugestões: as do tipo sacola com algum detalhe mais sofisticado, como fecho dourado.

Evitar combinar com…

… sapatos de salto muito alto, inclusive as anabelas. O motivo? Eles evidenciam a curva do bumbum e contribuem para uma silhueta mais sexy do que a tolerável em um ambiente profissional.

… bolsa tipo saco. Elas são muito tradicionais.

Harmonize o short com blusas finas e de tecidos nobres

Look 2: short

Bons modelos



. Prefira os modelos mais compridos.

. São perfeitas as peças soltinhas nas coxas e com cintura alta.

. Vale apostar nas versões boyfriend ou saruel (com cavalo baixo).

. Invista nos shorts que lembram a saia-tulipa: com quadril marcado, cintura alta e barra ajustada.

Como usar

. Harmonize o short com blusas finas e de tecidos nobres.

. Se optar por regata, prefira as que não são justas ou decotadas.

. Nos pés, vá de clog (o tamanco) ou peep toe. Isso porque deixam parte do pé e o tornozelo à mostra, truque ótimo para alongar a silhueta.

Evitar combinar com…

… blusas muito ousadas, que deixem grande parte do corpo à mostra. Tais peças acentuam a informalidade dos shorts, fazendo com que o visual fique exagerado.

… summer boots, as botas decotadas de verão, que, por serem pesadas, não ornam com a leveza do short.

Se não tiver quadril muito largo, pode apostar em modelos ajustados ao corpo

Look 3: saia

Bons modelos

. Saias evasê (em formato de A) um pouco acima dos joelhos ficam bem em todos os corpos – especialmente em quem tem bumbum grande – e combinam com regata ou camisa.

. Se não tiver quadril muito largo, pode apostar em modelos ajustados ao corpo, como a saia-lápis, que marca bem a cintura.

Como usar

. Você pode vestir regatas leves ou blusas com alça de tecido mole. Use-as por dentro da saia.

. Camisas acinturadas e blusas justas caem bem – mas nem pense em mostrar barriga e busto.

. Para finalizar o look, calce sandálias meia-pata, ponha um cinto e tenha uma bolsa de cor forte.

Evitar combinar com…

… blusas frente única. Por destacar os seios e deixar as costas de fora, são vulgares para o trabalho.

… rasteirinha. Esse calçado, ao ser combinado com a saia, fica informal demais. Reserve-o para usar nos dias de folga com modelos mais curtinhos.

Evite vestidos muito decotados ou curtos

Look 4: vestido



Bons modelos

. Vestidos são ótimos, mas prefira aqueles com corte mais formal e fechado para não errar.

. Fique longe de modelos curtos: o limite é um palmo acima dos joelhos. Aí, use a lei da compensação: se a peça for decotada, deve ser mais larga; já os modelos justos não podem mostrar muita pele.

Como usar

. Um belo cardigã levinho salva quando aparece uma reunião importante ou o frio da noite aperta.

. Nos pés, invista numa espadrilha, as anabelas feitas com corda que amarram no tornozelo, se o vestido for romântico.

. Uma bolsa de tecido ou fibra natural complementa a produção.

Evitar combinar com…



… vestidos muito decotados ou curtos. Mesmo os de tecido nobre como a seda, devem ser reservados para ocasiões pessoais – e não para trabalhar.

… sapatos fechados. Modelos como o escarpim não ajudam a deixar o visual mais fresco.