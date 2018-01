A noite do Globo de Ouro 2018, no último domingo (7), foi tomada por uma maré de roupas pretas. A cor foi a escolhida por profissionais que prestigiaram o evento como uma forma de demonstrar seu apoio às vítimas de assédio sexual no trabalho e chamar atenção para o tema.

Assim, os looks que brilharam no tapete vermelho foram essencialmente pretos. O que não significa que foram todos iguais. Há muitas variações de peças para arrasar com a cor de brilhar com o famoso “pretinho básico”.

Clássico

Peça clássicas nunca deixam de brilhar no red carpet de premiações. Não foi diferente no Globo de Ouro deste ano. A atriz Meryl Streep e a ativista Ai-jen Poo usaram longos de mangas longas para a noite de ontem. O diferencial de cada peça estava nos ombros decotados da artista e em pedras bordadas no modelo da ativista que conferiam brilho ao vestido.

Fitas e tecidos

A atriz Mandy Moore também optou por um longo tradicional para o 75º Globo de Ouro. Porém, o vestido da Rebecca de This Is Us diferencia-se pelo uso de uma fita na cintura para marcar a silhueta. No busto, corte no estilo frente única e uma echarpe para trazer mais elegância ao visual.

Terninho

Os terninhos estão em alta entre as famosas. O modelo foi o escolhido por Claire Foy para a grande noite de domingo.

Calça

Não é só combinadas a blazers e paletós que vivem as calças. No tapete vermelho do Globo de Ouro 2018, a atriz Alexis Beldel também optou por não prestigiar o evento trajando vestido. Para o look da noite, a artista o modelo reto combinado a um corpete branco com detalhes em ramos de folhas pretos.

Turbante

Adereços para a cabeça também brilharam no red carpet do Globo de Ouro. A atriz Tracee Ellis Ross moldou um bonito turbante de seda para o look do evento.

Leia mais:

+ Os olhos de Angelina Jolie e outras tendências de maquiagem

+ Globo de Ouro 2018: confira os vencedores da premiação