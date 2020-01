Looks divertidos no street style de Paris

Looks do street style de Paris.

Foto: Agência Fotosite

Quer atrair todos os olhares para si? Faça como as fashionistas no street style da Semana de Moda de Paris de verão 2015 e crie um look com nomes ou frases. O efeito é divertido e deixa o visual personalizado.

Helena Bordon na Semana de Moda de Paris.

Foto: Agência Fotosite

No moletom ou na t-shirt podrinha, combinada com uma saia godê, por exemplo, a proposta é conquistar um ar fun imediato. Cuidado apenas para não exagerar na dose e parecer infantil demais. Did you get the shot?