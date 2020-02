Longo vermelho será a marca registrada do estilista Victor Valentim em “Ti-ti-ti”

À esquerda, Desirée faz pose com o vestido de Victor Valentim; à esquerda, o look em miniatura na boneca Susi

Foto: TV Globo e Divulgação

Vai ao ar nesta quinta-feira (5), em “Ti-ti-ti”, o capítulo em que a moda do “falso” estilista Victor Valentim (Murílo Benício) será apresentada para os fashionistas de São Paulo. A cena acontece na festa da revista “Moda Brasil”, e o vestido estará no corpo da atriz Mayana Neiva, que interpreta a personagem Desirée na trama.

O longo volumoso, de tecido vermelho, tem gola caprichada e babados no decote, acompanhado de uma bolsa-carteira no mesmo tom. Alguns convidados da festa confundirão o modelo com criações de estilistas renomados, como Oscar de la Renta e Alberta Ferreti. Todos ficarão surpresos quando descobrirem que o look é de Valentim, o tão misterioso designer.

Para os fãs da novela, uma dica de consumo: a boneca Susi vai ganhar uma edição especial com o vestido do estilista espanhol. O brinquedo, que deve chegar às lojas a partir desta semana, tem preço sugerido de R$ 79,90.