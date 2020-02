Line-up London Fashion Week

London Fashion Week Primavera-Verão 2009

Considerada uma das semanas de moda mas inovadoras do mundo, a London Fashion Week acontece durante os dias 19 a 24 de fevereiro e apresenta sessenta e oito marcas, além das apresentações de 29 estilistas.

Sediado na Somerset House, no centro de Londres, o evento também conta com a presença de alguns fashionistas brasileiros, como Daniella Helayel, com a marca Issa; Inacio Ribeiro, do duo Clements Ribeiro; Louise Goldin; e Bruno Basso, da Basso & Brooke.

Sexta-feira (19/02)

09h30 Paul Costelloe

11h00 Caroline Charles

11h15 Charlie Le Mindu

12h15 Maria Grachvogel

13h30 Aminaka Wilmont

14h00 Ramon Gurillo

14h45 Hakan

15h00 Ashley Isham

15h45 Bora Aksu

17h00 Jana.Theo

18h15 Jean-Pierre Braganaza

18h15 Felder Felder

18h15 Hannah Marshall

19h15 Sass & Bide

Apresentações:

11h00 – 19h Orla Kiely

12h00 – 14h bStore

13h00 – 17h Graig Lawrence

15h15 – 17h BodyAmr

Sábado (20/02)

09h00 Daks

11h00 Kinder Aggugini

11h30 Bryce Aime

12h15 Fashion East

13h15 Unique

14h00 Julian J Smith

14h30 Emilio De La Morena

15h45 Mark Fast

15h45 Mary Katrantzou

16h45 House of Holland

17h15 Belle Sauvage

17h45 John Rocha

19h00 Ann-Sofie Back

19h15 JSMith Esquire

20h00 PPQ

Apresentações:

9h – 11h Maria Francesca Pepe

12h45 Danielle Scutt

14 h – 16h Sykes

14h30 – 17 louise Gray

19h – 21h Holly Fulton

Domingo (21/02)

09h00 Betty Jackson

10h00 Richard Nicoll

11h00 Margaret Howell

11h30 Elliott J Frieze

12h00 Jasper Conran

13h00 Matthew Williamson

13h45 Falguni & Shane Peacock

14h15 Todd Lynn

15h15 Louise Goldin

16h30 Julien MacDonald

17h30 Meadham Kirchhoff

18h30 Aquascutum

19h30 Vivienne Westwood Red Label

20h30 Central Saint Martens

Apresentações:

09h30 – 12h Clements Ribeiro

10h00 – 19h Eley Kishimoto

11h00 – 13h Cooperative Designs

12h00 – 12h Mulberry

13h30 – 16h30 Future Classics

16h30 – Richard Sorger

20h00 – Twenty8Twelve

Segunda-feira (22/02)

09h00 Nicole Farhi

10h00 Antonio Berardi

11h15 Osman

12h15 Christopher Kane

13h30 Roksanda LLincic

14h30 Erdem

15h30 Jaeger London

16h45 Marios Schwab

17h15 Pam Hogg

18h00 Paul Smith Women

19h30 Pringle of Scotland

19h45 Ziad Ghanem

Apresentações:

09h30 – 12h Markus Lupfer

10h45 – 18h Hussein Chalayan

11h45 – 16h15 Emma Cook

Terça-feira (23/02)

09h00 Ashish

10h00 Peter Pilotto

11h30 Basso and Brooke

12h45 Jonathan Saunders

13h45 Nathan Jenden

14h45 Amanda Wakeley

16h00 Burberry Prorsum

17h15 Issa London

18h30 Jenny Packham

19h30 Eun Jeong

Apresentações:

09h30 – 15h Antoni & Alison

11h00 – 12h Krystof Stozyna

12h00 – 14h Boudicca

14h30 – 18h30 Christian Blanken



Quarta-feira (24/02)

09h00 Carolyn Massey

09h00 JW Anderson

09h45 Lou Dalton

11h00 E. Tautz

11h00 Hardy Amies

11h00 Gieves & Hawkes

12h00 James Long

12h00 Christopher Shannon

13h15 Man

14h30 Tim Soar

15h30 Topman Design

16h15 James Small

17h15 Wintle

18h00 A Child of the Jago

Apresentações:

10h45 – 17h30 Aitor Throup

12h00 – 16h Fashion East Menswear Installations

12h00 – 16h Lou Dalton

16h00 – 18h Omar Kashoura