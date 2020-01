Laís Ribeiro muito sexy nas primeiras fotos oficiais como angel da Victoria’s Secret

A Victoria’s Secret acaba de divulgar as primeiras fotos de Laís Ribeiro como angel. Os cliques, claro, carregam um mood hipersexy. A bordo de calcinhas cavadas e tops transparentes, a piauiense exibe as medidas perfeitas para a passarela.

Laís entrou para o concorrido time de angels (modelos de maior destaque e também as mais bem pagas pela marca) em abril deste ano, juntamente com outras nove colegas de profissão. As brasileiras Alessandra Ambrósio e Adriana Lima ostentam o disputado título há alguns anos.

