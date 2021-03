Jeans: peça deve ser aliada, e não inimiga, dos corpos femininos

A história da calça jeans começou há 454 anos, em 1567. Ela era fabricada na França e usada por marinheiros. Mais de 200 anos depois, a peça foi popularizada, dessa vez nos Estados Unidos, com um tecido muito semelhante ao original. Inicialmente, as calças ainda eram destinadas a trabalhadores, principalmente os mineradores, por serem altamente resistentes. Mas não demorou muito para cair no gosto dos estilistas e, em 1970, o jeans, como o conhecemos, ganhou destaque nas passarelas.

Hoje, se trata de um dos itens mais democráticos do guarda-roupa, faz parte do vestuário formal e informal, pode ser encontrado em diversos formatos e cores e permite infinitas combinações com outras peças e acessórios.É exatamente pensando na versatilidade que a Lunender, marca da empresa têxtil Lunelli, que completa 40 anos em 2021, investe em tecnologias para garantir o conforto e a qualidade de seus jeans.

Para todos os tipos de corpos

O objetivo da marca é atender às necessidades das mulheres reais, com modelagens, tecidos e tecnologias que se moldam a diferentes corpos. Todas as peças são confeccionadas para que as clientes não tenham que se adaptar ao jeans, mas que possam encontrar uma calça que as acompanhe em todos os momentos, com conforto e durabilidade.

Em seu manifesto, a Lunender afirma acreditar em uma moda descomplicada, sem padrões estabelecidos, livre para vestir todas as mulheres. A marca ressalta enxergar beleza na diferença, na diversidade de formas, na pluralidade de corpos e estilos, além de respeitar a individualidade.

Confira algumas de suas linhas de calças jeans!

Fit for Me

Conta com jeans pensados para o conforto e adaptação ao corpo da mulher, são peças que unem conforto e beleza. As calças possuem tecido ajustável que permite o aumento do manequim em até três numerações e pode durar por muitos anos e momentos da vida.A linha oferece três coleções:

Fit for Me Momentos, para mulheres grávidas, se adapta a todas as etapas da vida: antes, durante e depois da gestação, tirando a necessidade de adquirir várias peças por conta das mudanças do corpo.

A Fit for Me apresenta tamanhos que vão do 34 ao 46, com costuras flexíveis e 90% de elasticidade, se adequando à rotina das mulheres. Um tamanho veste até três numerações convencionais – perfeito para emprestar para as amigas, para os dias de inchaço e para não perder a peça se houver alterações de peso.

E a Fit for Me Mais Mulher tem a mesma tecnologia mencionada acima, porém voltada ao público plus size, também vestindo até três numerações.

Segunda pele

Com a tecnologia Emana®, as peças dessa linha amenizam os sinais da celulite e ajudam na microcirculação sanguínea, diminuindo a fadiga muscular.

Sempre branco

Tecido branco com tecnologia inteligente que repele líquidos. O tecido não absorve substâncias fluidas. Feito para poder usar o jeans branco sem medo de manchar, é superfácil de limpar, com segurança e praticidade para o dia a dia.

Preto que não desbota

O básico atemporal que resiste a várias lavagens sem perder a tonalidade. A calça jeans preta sempre com aparência de nova.

Jeans escultural

O jeans que modela e valoriza as curvas. Com tecnologia Lycra® BEAUTY, tem 70% de elasticidade, levanta o bumbum e Chapa Barriga®.

Sustentabilidade

Uma linha com produtos desenvolvidos com fibras têxteis recicladas a partir do reaproveitamento de resíduos de malhas da Lunelli.

Chapa Barriga®

A tecnologia patenteada e marca registrada da Lunender, diminui visivelmente a área abdominal com conforto.

