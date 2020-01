Jeans para toda hora: ideias de looks com os modelos mais clássicos do guarda-roupa feminino

Blusa Raquel Mattar, R$ 547,80 Sandália, Raphaella Booz, 219,00 Calça, Osmoze, R$ 239,90

A calça jeans reta, aquela que tem a mesma medida entre o joelho e a barra, é um dos modelos mais democráticos e, sem dúvidas, indispensável no guarda-roupa das mulheres mais clássicas. Sua modelagem, por ser mais tradicional, consegue acompanhar perfeitamente várias situações e compõe looks que vão do trabalho ao happy hour.

A onda hippie chic chegou com tudo e trouxe uma releitura da calça boca de sino à tona: a calça flare, que possui modelagem ajustada e começa a abrir na altura do joelho. Esse clássico dos anos 1970 é perfeito para quem quer disfarçar o quadril largo e até ganhar uns centímetros a mais. Para isso, invista em um bom salto e escolha uma calça que tenha barra que cobre o sapato. As produções feitas com esse modelo são perfeitas para um almoço com as amigas ou um passeio no shopping.

Há várias temporadas a calça skinny assume o posto de queridinha das mulheres. O modelo, bem justo ao corpo, já ganhou passe livre para as situações mais diversas, mas continua tendo um ar mais informal e é perfeito para elaborar produções descontraídas, com ar confortável, sem perder a elegância.