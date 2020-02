Jazz nova-iorquino dos anos 1940 inspira Pre-Fall 2013 da Dsquared²

Dean e Dan Caten, a dupla a Dsquared2, se guiaram pela era do Jazz e pela vibrante atmosfera do Harlems Cotton Club, em Nova York, para criar a sedutora coleção de Pre-Fall 2013 da marca. Com forte influência dos cortes e silhuetas dos anos 1940, as peças são femininas, cool, valorizam a cintura de maneira sutil e apostam na lã como a matéria-prima da vez.

Jeans oversized aparece em versão destroyed e encurtada, usado com camisa e cardigã, em contraponto aos vestidos ajustados ao corpo, às saias-lápis abaixo do joelho e ao sobretudo quadriculado, o item statement da coleção. A cartela de cores varia do vibrante laranja aos básicos preto, bege e branco.