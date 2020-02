Inverno 2012: confira os sapatos e acessórios que aparecem como tendência da SPFW

Bolsas e sapatos deram um show à parte nas passarelas das grifes que estão no line-up da edição de inverno 2012 da SPFW, que aconteceu de 19 a 24 de janeiro. Confira algumas tendências que despontaram no evento:

Efeito vazado

Colcci e Maria Bonita

Foto: Fotosite, AgNews e PhotoRioNews



Mostrar a pele do pé nunca esteve tão em alta como no inverno 2012. Na imagem acima, botinha da Colcci (à esquerda) e da Maria Bonita (à direita) com efeito vazado.

Luvas



Ellus e Iódice

Foto: Fotosite, AgNews e PhotoRioNews



Elas protegem do frio de inverno 2012 e foram sucesso na passarela de grifes como Ellus (à direita) e Iódice (à esquerda).

Maxiclutches



Ellus e Triton

Foto: Fotosite, AgNews e PhotoRioNews



Elas são as rainhas da próxima estação do frio: pode apostar com tudo na maxiclutch, como os dois exemplos da imagem acima, da Ellus (à esquerda) e Triton (à direita).



Colcci

Foto: Fotosite, AgNews e PhotoRioNews



Mais dois exemplos de maxiclutch, as duas da Colcci.

Anabela

Fernanda Yamamoto e UMA

Foto: Fotosite, AgNews e PhotoRioNews



Salto tipo anabela aparecem em botinhas de Fernanda Yamamoto (à esquerda) e da grife UMA (à direita).

Ankle boots

Huis Clos e Gloria Coelho

Foto:



Elas aparecem com força no inverno 2012, como no desfile da Huis Clos (à direita) e Gloria Coelho (à esquerda).



Gladiadora

Iódice e Ellus

Foto: Fotosite, AgNews e PhotoRioNews



Algumas grifes apostaram na volta deste modelo de sapato. Será que a onda pega? Na imagem acima: da Iódice (à esquerda) e da Ellus (à direita).