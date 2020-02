Instagram do MdeMulher estreia durante o São Paulo Fashion Week

Instagram do MdeMulher vai trazer novidades de moda, beleza e estilo

Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, 12 de junho, o MdeMulher estreia sua conta no Instagram, rede social que permite que os usuários curtam e compartilhem imagens com seus amigos. Além de nos acompanhar no Facebook, Twitter, Pinterest e Google +, agora você também vai conferir fotos, inspirações e novidades do universo feminino no aplicativo que é sucesso no iPhone e no Android.

Para a estreia, convidamos uma it girl que bomba no universo da moda. Ela entende tudo de estilo e vai comentar sobre desfiles, novidades do backstage e mostrar a movimentação do São Paulo Fashion Week. Isso mesmo: você vai conferir um olhar diferente e atento sobre tudo o que vai acontecer de mais bacana no maior evento de moda do país.