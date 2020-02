Incremente sua sandália com cadarços

Sandália Empório Naka

Cadarço Nikkil

Tira de couro Magma Tecidos



Como fazer

Substitua a tira original por um cadarço colorido ou uma tira de couro metalizado. Para dar duas ou três voltas no tornozelo, 1 m de comprimento do material escolhido é suficiente. Finalize com um nó na parte de trás. Não aperte demais para não machucar a pele.





Como usar

Para que a silhueta não pareça achatada, o ideal é combiná-las com saias, vestidos e shorts curtos.

As sandálias de tons neutros aceitam tiras coloridas e estampadas.