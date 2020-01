Grávida, o truque de Sandy é disfarçar a barriguinha com vestidos soltinhos

Foto: AgNews

Roupas escuras e blusas soltinhas são as escolhas de Sandy para o período da gravidez. Priorizando o conforto, a cantora aposta em vestidos fluidos que não deixaram a barriga muito em evidência. Outro truque é a escolha de colares compridos, que alongam a silhueta e são um acessório supercharmoso.

Foto: AgNews

Quer copiar o estilo de Sandy? Busque tops de corte quadrado, que têm caimento mais afastado do corpo, e vestidos estilo camiseta, que não marcam o shape, mas também não criam muito volume. Não tenha medo de apliques e brilhos. Eles são os melhores aliados em looks de festa, mesmo com a barriguinha proeminente. Mas fuja de tecidos volumosos!