Passava das 9 horas da noite quando a varanda do Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, encheu com convidados ansiosos pelos desfiles da primeira edição do CLAUDIA Summer Fashion, no dia 4 de dezembro. A festa celebrou a chegada dos dias quentes e exaltou toda a diversidade brasileira com um casting que misturava modelos e personalidades.

A primeira marca a desfilar foi a cearense Água de Coco, com a bossa dos biquínis e maiôs que seguem da praia a happy hour. Em seguida, a mineira Skazi fez sua primeira apresentação no Rio de Janeiro. Por último, uma homenagem ao street style, a moda de rua cheia de originalidade que abraça várias influências.

A curadoria do editor de moda Fabio Ishimoto destacou o visual despojado urbano, mostrado pelo ator Érico Brás, pela escritora Kenia Maria, pelo cantor Paulo Miklos e pelo atleta Marcel Stürmer, entre outros. Eles vestiram looks pretos com arranjos florais artesanais.

Antes de a passarela esvaziar, o trio Não Recomendados, composto por Caio Prado, Daniel Chaudon e Diego Moraes, encantou a plateia com vozes potentes e seus frequentes figurinos femininos. Interpretaram três músicas: Balada do Louco, de Ney Matogrosso; O Tempo Não Para, de Cazuza; e Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Da varanda para os salões do hotel, os convidados curtiram a balada madrugada adentro. O clima contagiante que dominou a noite é exatamente o que desejamos para todos neste verão.

Confira os destaques do desfile:

Água de coco – por Liana Thomaz

Com a criatividade e a ousadia características da Água de Coco, a coleção combinou a Lycra tradicional dos maiôs e biquínis a tecidos finos, caso do voile de algodão e da organza. Os cortes e a presença de peças como quimonos e kaftans alongados também deixaram claro que o objetivo é a versatilidade para circular da praia a diversos outros ambientes sem mudar o look. Destaque para a estamparia tropical de coqueiros, que flertou com tons fortes até na linha masculina.

1. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 1 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

2. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 2 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

3. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 3 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

4. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 4/4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

Skazi – por Eduardo Amarante

A jogadora de futebol inglesa Lilly Parr, que viveu na década de 1910, foi a principal inspiração para a coleção que remete ao esporte. As listras, os cortes retos e as regatas, que lembram os uniformes de atletas, foram reproduzidos com tecidos nobres e cores neutras, adaptando-se ao estilo contemporâneo.

“Quero que a mulher se sinta confiante em qualquer situação; por isso a variedade de opções”, justifica o diretor criativo da Skazi, Eduardo Amarante. A grife mineira apresentou pantalonas, camisas alongadas e tops curtos para as próximas estações.

1. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 1 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

2. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 2 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

3. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 3 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

4. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 4/4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

Mix de Marcas – styling de Fabio Ishimoto

O preto, um clássico fashion, valorizou a personalidade dos convidados no último desfile, que teve curadoria do editor de moda Fabio Ishimoto e foi organizado por sua equipe, os produtores Acácio Acácio e Bi Lessa. O charme estava nos diferentes acabamentos, texturas e comprimentos.

Surgiram 20 grifes em visuais arrematados por arranjos florais. Para abraçar o clima do verão, maxibrincos multicoloridos, desenvolvidos especialmente para a ocasião em parceria com a Capim Acessórios.

1. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 1 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

2. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 2 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

3. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 3 /4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

4. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 4/4 (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

Beleza e Bastidores – Vult Cosmética

Leveza foi a palavra de ordem para o astral praiano do make, assinado por Alê Grochko, maquiadora da Vult Cosmética. “Optei por base fluida sem pó compacto e iluminador para manter o brilho natural”, explica.

Nos olhos, foram usados blush no lugar da sombra e uma camada de gloss para deixar o visual fresco. Os cabelos lisos, retocados com babyliss, resultaram em ondas soltas. Já os cacheados foram ressaltados, finalizados apenas com secador e difusor.

Confira mais fotos do CLAUDIA Summer Fashion:

1. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 1 /24 A atriz Luana Xavier e a jornalista Mylena Ciribelli (Renan Olivetti/CLAUDIA)

2. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 2 /24 A DJ Bruna Strait (Renan Olivetti/CLAUDIA)

3. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 3 /24 A atriz Isabel Fillardis (Renan Olivetti/CLAUDIA)

4. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 4 /24 Isabella D'Ercole, editora de CLAUDIA (Felipe Gomes/CLAUDIA)

5. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 5 /24 A primeira fila vibra no início da programação (Felipe Gomes/CLAUDIA)

6. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 6 /24 Narcisa Tamborindeguy (Felipe Gomes/CLAUDIA)

7. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 7 /24 (Lucas Cellier/CLAUDIA)

8. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 8 /24 As influenciadoras Bianca Andrade, do canal Boca Rosa do Youtube, e Nathaly Barbosa (Felipe Gomes/CLAUDIA)

9. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 9 /24 A diretora de CLAUDIA, Guta Nascimento, recebe as influenciadoras do Babadeiras do RJ (Renan Olivetti/CLAUDIA)

10. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 10 /24 O grupo Não Recomendados performa durante o desfile (Felipe Gomes/CLAUDIA)

11. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 11 /24 Modelos aguardam para entrar na passarela (Renan Olivetti/CLAUDIA)

12. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 12 /24 (Renan Olivetti/CLAUDIA)

13. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 13 /24 As atrizes Giselle Batista e Fabiula Nascimento (Felipe Gomes/CLAUDIA)

14. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 14 /24 DJ Ariel Freitas (Lucas Cellier/CLAUDIA)

15. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 15 /24 Marcel Sturmer, patinador tetracampeão panamericano (Alexandre Woloch/CLAUDIA)

16. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 16 /24 A apresentadora Vivian Amorim e a atriz Juliana Silveira (Felipe Gomes/CLAUDIA)

17. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 17 /24 Spartakus Santiago, youtuber e influenciador digital (Renan Olivetti/CLAUDIA)

18. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 18 /24 Convidadas se divertem tirando selfie na pista de dança (Felipe Gommes/CLAUDIA)

19. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 19 /24 Os convidadoes puderam desfrutar da cerveja Itaipava Go Draft (Renan Olivetti/CLAUDIA)

20. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 20 /24 Dentre as bebidas escolhidas para a festa estava o gim artesanal Amazzoni (Felipe Gomes/CLAUDIA)

21. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 21 /24 Convidados puderam desfrutar de energéticos da TNT (Felipe Gomes/CLAUDIA)

22. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 22 /24 Antes de deixar a celebração, convidados se deliciaram com picolés Nuvem (Lucas Cellier/CLAUDIA)

23. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 23 /24 Convidados puderam se deliciar com café expresso Três Corações (Felipe Gomes/CLAUDIA)

24. CLAUDIA Summer Fashion zoom_out_map 24/24 Os convidados também puderam experimentar a água tônica Botânica (Felipe Gomes/CLAUDIA)

